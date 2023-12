Rutte IV was een vergissing. Een experiment gedoemd te falen. Dat wist iedereen behalve de oogkleppencoalitie die verantwoordelijk was voor deze kansloze bordesvulling. Maar nu hun demissionaire einde nadert, begint zelfs Kaag het licht te zien en vormt ze een heldere analyse over het vertrekkende kabinet. "Er was sprake van metaalmoeheid tussen en binnen de partijen. Je kan niet alsmaar door in dezelfde samenstelling." Ja Sigrid, dat zei Nederland na Rutte III al, maar jullie wilden niet luisteren. Dat de formatie bijna driehonderd dagen duurde, was ook een duidelijke hint, maar ook dat ziet de tafeldanseres pas achteraf in. "Het heeft te lang geduurd (...) Het was heel moeilijk. Als ik terugkijk waren we al bijna moe en uitgeput voordat we aan het kabinet begonnen." Moe en uitgeput, dat vat het politieke beleid van de afgelopen twee jaar redelijk goed samen. Dus Sigrid eiste voor dit kabinet een nieuwe bestuurscultuur en roept achteraf dat dit kabinet gedoemd was vanaf de start. Dat doet ons afvragen: wie is toch die vrouw die tussen deze twee momenten van helderheid alsnog instemde met Rutte IV?