Ja we moeten wat tijdens het Songfestival dat weliswaar een LIEDJESFEEST (hierrr updates over Joost) is maar we weten allemaal: het draait daar helemaal niet om de liedjes. Het draait erom wie de meeste sympathie heeft in welke oorlog, en als er geen oorlog is, dan draait het erom wie de malste act heeft en wie met Maurice Wijnen of Kontnaald of wie dan ook in de kist duikt. Want 's avonds hebben ze allemaal onbeschermde en keiharde seks daar in Malmö, terwijl zij ook gewoon moeders hebben. Daarom is die pers ook zo blij: die weten dat ze straks weer allemaal condoomloos op elkaar mogen kruipen. Komt er buiten het Songfestival om nog nieuwe muziek uit deze week? Ja, maar wel heel veel troep en crack. Zo is daar de nieuwe Kings of Leon, die zingende zes-en-een-halfs, al jaren was het geen zak meer aan, al was het in de tijd van après-skibanger Sex on Fire ook al geen zak aan. Eentrucspony Pokey LaFarge is wel geinig, Ghostface Killah is een icoon, Angus & Julia Stone trekken we gek genoeg ook nog wel en de rest is driewerf ruk. Volgende week dan maar weer, maar zaterdag eerst nog het Songfestival.