Is er nog goed nieuws? Jazeker! Er mag iemand ons land niet binnen. Het gaat om deze Palestijnse knakker, die een jaar lang geen enkel Schengen-land in mag. Met dank aan Duitsland, en dat geeft deze TIENDE MEI extra sjeu natuurlijk. Normaliter vinden we Schengen zwaar ruk, maar vandaag is Schengen helemaal top. En dat zie je ook meteen terug in de instroomcijfers te Ter Apel. Een sensationele daling (!) ten opzichte van gisteren toen er door VVD en COA weer keiharde records werden gebroken. Gaat zonder zeggen dat boetebedrag weer met 15.000 euro oploopt. Het COA mag nu in totaal 1.027500,- overmaken aan Westerwolde. Had u de belasting al gedaan? Opschieten dan.