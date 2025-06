Het leven is wat je gebeurt, terwijl je andere plannen maakt. Een tijdje terug was Carice van Houten actrice, maar nu niet meer zo, en als God (of Allah) een deur sluit, zet hij ergens anders een raam open. Dat raam is: tatoeëren voor Gaza. Dit klinkt misschien een beetje gek, maar er zijn dus mensen die alleen geld willen overmaken naar Gaza als ze daar een tatoeage van Carice van Houten voor terugkrijgen. En dan bedoelen we dus niet dat ze een levensgrote tronie Carice van Houten op hun rug zetten a la John de Wolf/Frans Bauer/Lee Towers/Marilyn Monrie/het Ajax logo. Nee, dan bedoelen we dat Carice van Houten zelf die tatoeage tekent. Dat kan ze niet echt goed, dat niet ("it's not about perfection") maar gewoon, beetje klooien, beetje inkt, beetje huid, mooie boel. You do you Carice. You do you. Schokkende beelden na de breek.