Wat een toeval. Net nu iedereen weer over myocarditis, sudden deaths en oversterfte begint, is het aantal coronavleermuispoepdeeltjes in ons poeprioolsysteem tot een minimum gedaald (figuur onder), en schijt u louter nog alleen influenza-deeltjes uit in de softclose Geberit van uw natte cel. Die worden dan weer niet gemeten door het RIVM. Maar het aantal bezoekjes aan de huisarts WEL. En die werken juichend mee. Kortom: de jaarlijkse griep-epidemie is Nederland is begonnen, tot groot plezier van de MSM die weer de standaard snotterfotoos kwijt kan. Het blauwe lijntje (griep!!!!!!) stijgt verschrikkelijk exponentieel (grafiek boven) en het is nog maar de vraag of u De Paasdagen haalt. Zo niet: eigen schuld, had u maar vitamine-tabletten moeten slikken in september. Toedelokie. Sterkte.