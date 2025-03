Weet u nog? Exact vijf jaar geleden was het ook carnaval. En wat er toen gebeurde... Enfin, we weten het. Niet dat we er iets van geleerd hebben trouwens. Zo hebben we tegenwoordig kapotweinig IC-bedden en het aantal ziekenhuizen laat ook te wensen over. En dit weekend zit alles beneden de grote rivieren elkaar af te lebberen danwel FIJNFEESJENIE in het gezicht te schreeuwen met virusdeeltjes uit het poepriool. Kortom: volgende week staat gansch het raderwerk stil wegens massale ziekmeldingen. Sterkte allemaal.