Het zijn weer de belangrijkste & gezelligste dagen van het jaar voor iedereen van onder de rivieren en we trappen traditioneel af met 'cultuurfenomeen' 3 Uurkes Vurraf. Dat werkt als volgt: men neme een grote tent, gooit wat rare artiesten op het podium, draait de tapkraan open en half Brabant is elkaars allerbeste vriend - kom er maar eens om in de Randstad. De komende dagen gaat het weer los in Oeteldonk en Lampegat en Kruikenstad en Kielegat en al die andere plekskes. Voor iedereen die niet gaat en geen zin heeft maar toch even wil meegenieten is er nu dus 3 Uurkes Vurraf LIVE. Toch het leukst als u op kantoor ook een paar glazen pils naar binnen toetert. Zeg maar tegen de baas dat het mag van ons!