Allemaal de gulp tot de grond toe open & compost op de kleigrond smijten want het wordt HEERLIJK LENTEWEER met een 'lenteachtige week'. Dit hebben we al vaker gezegd maar dit hebben we VERDIEND. Na jarenlang regenachtig kutweer de godganse tijd mogen we los met en op elkaar. Grote lappen vlees op de barbecue, achteruit inparkeren, houthakken, uitzoeken hoe verbrandingsmotoren werken: de wereld ligt aan uw voeten, pluk de dag en LEEF.