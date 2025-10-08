Hé maar dit is grappig. VOLT zegt het Radio 1 debat af omdat de partij niet wil debatteren met FvD. "Na lang wikken en wegen — en tegen de achtergrond van de snelle radicalisering in onze samenleving — komen wij tot de conclusie dat wij geen zuurstof meer willen geven aan een partij die liegt." Dat is natuurlijk prima, niemand wordt wijzer van een klimaatdebat tussen Laurens Dassen en Lidewij 'hebben aboriginals 40 jaar geleden het vuur uitgevonden?' de Vos, maar... het is natuurlijk ook totale onzin dat VOLT FvD hiermee "geen zuurstof" geeft. Sterker nog: het effect is omgekeerd, FvD krijgt juist zuurstof (of CO2, zit gewoon in cola, red.) door deze actie. Sterker nog, FvD heeft nu al een video over de kwestie gemaakt die ongetwijfeld beter bekeken gaat worden dan dat hele debat, en VOLT genereert met deze stap ook meer aandacht dan het ooit zou krijgen voor een scherpe oneliner van Laurens Dassen. Prima strategietje dus, voor allebei de partijen, maar VOLT is hiermee dus juist wél een kruiwagen voor het klimaatstandpunt van FvD. Gefeliciteerd.