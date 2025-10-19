achtergrond

De GeenStijl Podcast. ONZIN-SPECIAL (met dank aan FVD)

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

Ja die mensen van Forum voor Democratie vinden het ontzettend vervelend dat ze bij veel media niet of nauwelijks welkom zijn dus goeie lui als we zijn ruimden we een podcastplekkie voor een van hen in. Zal je altijd zien: zegt die knakker 62 minuten van tevoren af. Scheelt ons niets, maar bood juist een uitgelezen kans om eindelijk een onsamenhangend maar diepgravend gesprek te voeren over wraakzucht, AI-filosofie, lust en het fenomeen vasectomie. Without further ado: de eerste editie van onze (maandelijkse? jaarlijkse?) onzin-special.

@Schots, scheef | 19-10-25 | 09:00 | 95 reacties

