De GeenStijl Podcast. ONZIN-SPECIAL (met dank aan FVD)
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Ja die mensen van Forum voor Democratie vinden het ontzettend vervelend dat ze bij veel media niet of nauwelijks welkom zijn dus goeie lui als we zijn ruimden we een podcastplekkie voor een van hen in. Zal je altijd zien: zegt die knakker 62 minuten van tevoren af. Scheelt ons niets, maar bood juist een uitgelezen kans om eindelijk een onsamenhangend maar diepgravend gesprek te voeren over wraakzucht, AI-filosofie, lust en het fenomeen vasectomie. Without further ado: de eerste editie van onze (maandelijkse? jaarlijkse?) onzin-special.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Het Lidewij Effect! FvD stijgt in de PEILINGS
Vergeet Die Uil, hier is De Vos
LOL. VOLT zegt Radio 1 debat af wegens FvD
Uitstekende strategie van de Dasmeister
De GeenStijl Podcast - Emancipatorspecial met Jens van Tricht
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
De GeenStijl Podcast - Femicide & Co
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Dilan Yesilgöz en Douwe Bob stoppen met wrijven in vlek Jodenhaat-tweet en zionisme-faal
vErBiNdInG eN vErAntWoOrDeLiJkHeId
De GeenStijl Podcast: Jan van de Beek over migratie, de verzorgingsstaat en censuur
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke