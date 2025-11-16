De GeenStijl Podcast. Trump vs Epstein, JW "Broken Veteran" vs Sophie Straat, Kanye West vs Kanye West, ouders vs het Sinterklaasjournaal
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Er ontstaan ontzettend leuke dingen op het internet (GeenStijl) maar ook ontzettend vermoeiende. Neem ouders die dusdanig slecht in opvoeden zijn en/of zulke gemankeerde genen hebben dat ze serieus denken dat het godvergeten Sinterklaasjournaal hun kinderen in bloeddorstige oorlogshitsers en/of trillende rietjes zal doen veranderen, en het dankzij gejammer op sociale media schoppen tot NPO-studio's. Of Kanye West, naar wiens muziek we anders gewoon konden luisteren zonder er constant aan herinnerd te worden hoe knettergek hij is (of was - daar willen we van af zijn). Of AI-muziek. Of een jarenlange pedojacht door QAnon-gekkies, die uitgroeiden tot een serieuze flank binnen de Republikeinse partij, die niets liever wil dan de Epstein-files vrij krijgen, en nu is degene die zich daartegen met hand en tand verzet... Donald Trump. Zit er nog een beetje vuur achter die rook, of hoe zit dat? Dat en niet veel meer deze week in De GeenStijl Podcast.
De GeenStijl Podcast. Campagne hoogte- en dieptepunten, verkiezingsuitslag & nepotisme bij Ongehoord Nederland
De GeenStijl Podcast. Arnold Karskens over de puinzooi bij Ongehoord Nederland
De GeenStijl Podcast. ONZIN-SPECIAL (met dank aan FVD)
De GeenStijl Podcast - Emancipatorspecial met Jens van Tricht
De GeenStijl Podcast - Femicide & Co
