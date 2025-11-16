Er ontstaan ontzettend leuke dingen op het internet (GeenStijl) maar ook ontzettend vermoeiende. Neem ouders die dusdanig slecht in opvoeden zijn en/of zulke gemankeerde genen hebben dat ze serieus denken dat het godvergeten Sinterklaasjournaal hun kinderen in bloeddorstige oorlogshitsers en/of trillende rietjes zal doen veranderen, en het dankzij gejammer op sociale media schoppen tot NPO-studio's. Of Kanye West, naar wiens muziek we anders gewoon konden luisteren zonder er constant aan herinnerd te worden hoe knettergek hij is (of was - daar willen we van af zijn). Of AI-muziek. Of een jarenlange pedojacht door QAnon-gekkies, die uitgroeiden tot een serieuze flank binnen de Republikeinse partij, die niets liever wil dan de Epstein-files vrij krijgen, en nu is degene die zich daartegen met hand en tand verzet... Donald Trump. Zit er nog een beetje vuur achter die rook, of hoe zit dat? Dat en niet veel meer deze week in De GeenStijl Podcast.