Shutdown Amerikaanse overheid klaar, Trump duikt meermaals op in belastende Epstein-mails
Het wil maar niet overwaaien
Okee in alle eerlijkheid: deze verwondingen zijn zelf toegebracht, want om steeds onduidelijker wordende redenen waren de Democraten lang helemaal niet geïnteresseerd in de Epstein-files, en was de luide roep om ze openbaar te maken bij uitstek een Republikeinse aangelegenheid. Hier is bijvoorbeeld Trumps FBI-baas Kash Patel, die in een video van een paar jaar terug claimt dat de FBI weigert de hele zooi vrij te geven "Because of who's on that list" (Patel is nu pontificaal tegen het openbaar maken van de Epstein-files). En hier is JD Vance, die in 2021 stelt dat de voornaamste reden voor het geheim blijven van de Epstein-files gezocht moet worden in belangen van de Amerikaanse regering, om even later te stellen: "If you’re a journalist and you’re not asking questions about this case you should be ashamed of yourself. What purpose do you even serve?" (Vance is nu pontificaal tegen het openbaar maken van de Epstein-files). En hier is Donald Trump Junior, die in 2023 twitterde: "Show us all the Epstein client list now!!! Why would anyone protect those scum bags?" (Donald Trump Junior is nu pontificaal tegen het openbaar maken van de Epstein-files).
Afijn, de langste shutdown in de geschiedenis van de Amerikaanse overheid is voorbij, Democraten uit het Huis van Afgevaardigden hebben een nieuwe trits mails van Epstein openbaar gemaakt waarin Trump meermaals langskomt, en hebben met de steun van vier Republikeinen de aantallen om een belangrijke eerste stap te zetten naar het vrijgeven van álle documenten. Een van die Republikeinen, Laura Boebert, zou gisteren eerst door Trump hoogstpersoonlijk gebeld zijn om haar op andere gedachten te brengen, waarna diezelfde Boebert op het Witte Huis zou zijn ontboden, waar diverse hoog Trump-piefen (tevergeefs?) probeerde op haar in te praten in de Situation Room.
De gisteren en vannacht vrijgegeven mails zijn niet per se een smoking gun, maar er is inmiddels wel dusdanig veel rookontwikkeling dat het ook niet meer helemaal veilig is om te stellen dat er van vuur sowieso geen sprake is. Belangrijk ter context: Trump bagatelliseerde en ontkende eerder zijn band met Epstein, met wie hij bovendien rond 2004 zou zijn gebroken omdat hij hem zo'n viespeuk vond. Natuurlijk is niemand pro-Trump omdat hij zo’n moreel baken is, maar als onderstaande e-mails slechts het topje van de ijsberg blijken te zijn, gaan we politiek interessante tijden tegemoet. Als volgt:
Trump zou uren met een (minderjarig?) slachtoffer hebben doorgebracht
'Natuurlijk wist hij van de meisjes'
Curieuze mails tussen Michael Wolff en Epstein, over hoe Epstein de vermeende relatie tussen hem en Trump zou kunnen benutten
'I know how dirty Donald is'
LOL, Trump zou bijna door deur zijn gelopen om vrouwelijk schoon
'Evil beyond belief' (zoals de waard is?)
Ook saillant: Epstein claimde dat hij Rusland advies gaf over hoe om te gaan met Trump
Geen onterechte vraag
.@realDonaldTrump, how old was the girl you spent hours with at Jeff Epstein's house? pic.twitter.com/0k3Iw198Gg— George Conway 🇺🇸🚫👑🐸 (@gtconway3d) November 12, 2025
Weet u nog
GOP Rep. Thomas Massie: “I vote with my party 91% of the time…But when they're protecting pedophiles…I'm sorry, I can't go along with that.”— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 13, 2025
pic.twitter.com/CRAwmKYe32
