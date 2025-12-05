achtergrond

Walgelijk. NOS Journaal verklapt geheim doodsbedreigingen Hoofdpiet Niels van der Laan

HET IS EEN KINDERFEEST JA

Dit fragment NIET laten zien aan kinderen en/of debiele volwassenen svp

Het is in dit land al jarenlang traditie om de Hoofdpiet met de dood te bedreigen als een verhaallijn uit het Sinterklaasjournaal je niet bevalt. Hele generaties ouders zijn daarmee opgegroeid en geven dat door aan hun kinderen, die ieder jaar in november druk in de weer zijn met raar afgesneden fragmenten op Facebook-groepen, suggestieve berichten op X en WhatsAppjes waar de honden geen brood van lusten. Maar de schrijvers van het NOS Journaal willen alles wat Nederland tot Nederland maakt kapotmaken en hebben opeens besloten zomaar te verklappen dat Niels van der Laan, alleen maar omdat er in een verhaallijn ene Merel Westrik (bestaat niet eens echt, red.) aan tafel bij Eva Jinek zat, doodsbedreigingen heeft gekregen. Verdomme. Nou is het helemaal niet spannend meer!

Teletekst medeplichtig???

Tags: doodsbedreigingen, sinterklaasjournaal, debielen
@Ronaldo | 05-12-25 | 09:35 | 231 reacties

