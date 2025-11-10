LIVEBLOG! Het Sinterklaasjournaal
Makkers wild geraas staken
En dan schakelen we nu LIVE in voor de ontdekking wat dit jaar de verhaallijn in het Sinterklaasjournaal is. Misschien is het boek van Sinterklaas wel in de fik gezet door de Wagenspiet, of misschien is Harry Piettiet van de stoomboot getrapt. Misschien laat Wout Wegpiet z'n spierballen zien, weigert Katipietie cadeautjes te geven aan Joodse kindertjes of worden alle pakjes afgepakt door Pieternotte, die ze linea recta naar Oekraïne stuurt, om ze te ruilen tegen wapens. Misschien laat de Zangpiet zijn pietje zien aan jonge vrouwelijke kijkertjes, pleegt Adolf Pietler een staatsgreep, lost piet Römer een moord op, vergeet piet Kleine te stempelen of maakt pietje Mondriaan een mooi schilderij. U volgt dat dus allemaal in dit LIVEBLOG. Eenmalig, voor de niet-NPO3-kijkers. Vanaf morgen gaan we gewoon weer genieten. Later meer, doe regelmatig F5, dan mist u geen pepernoot.
INSTANT UPDATE - In de aankondiging knettert het beeld en is iets NIET HELEMAAL AF. Maar eerst 'Poesjes'. Welkom op de Kattenlaan no9
Update - Dit kattenprogramma is crazy. Zou een hel zijn met een beetje LSD op
Update - Er is een programma waarin kinderen surprises maken
Update - Holy moly, Freek Vonk is er ook, holy moly, wat een joekel, laterrrrrrr
Update - HET BEGINT
Update - SCHOKKEND NIEUWS. Er gebeurde op de Stoomboot het volgende
Update - Piet zegt 'iets belangrijks'. Hahahaha! Daar komt de dictator. Sint heeft een probleem
Update - Pietje Paniek gaat op Texel de cadeautjes in de schoenen proppen. PANIEK
Update - De burgemeester van Texel is deze rover. Uiteraard een VVD'er
Update - HOOOOOO ER GEBEURT IETS. VERBINDING IS WEG ALARM ALARM
Update - Jeroen Kramer gaat kijken bij het Pietenhuis. O. Huh? ER STAAT EEN HEK VOOR. Lijkt wel een azc
Update - BERRY UIT PENOZA
Update - Een legertruck met soldaten! Is dit een van de weinige werkende legertrucks die we hebben?
Update - Nog geen contact met de Stoomboot
Update - Stephanie zit op de Texelstroom richting Texel. Hartstikke vervuilend zo'n ding. Nu mag Stephanie nog van GroenLinks
Update - Marcel van Roosmalen toevallig ook op de boot naar Texel. Vindt Texel niet een prachtig eiland
Update - WAAROM komt Sinterklaas naar Texel? Laten we dat vragen aan Barry de Strandstruiner
Update - Barry de Strandstruiner heeft een reddingsboei van de Stoomboot gevonden
Update - Nu het Borsatorondje met kinderdingen. Ook iets met een waarschuwingsbord
Update - Ozosnel heeft een wedstrijd gewonnen. Doodziek dier
Update - Oh nee het was stokpaardrijden
Update - Het weer van pietje Paulusma. Het gaat waaien en dus wordt het donker. Nog geen contact met de Stoomboot. Tering wat spannend. TOT MORGEN
Einde liveblog.
