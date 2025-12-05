HOERA het is vandaag 5 december

't Heerlijk avondje is gekomen

coach Marco krijgt wat nieuwe dromen

Ali mag een nieuwe wagen

wolf Hubertus krijgt wat extra dagen

Voor Rob heb ik tien nieuwe steden

Voor Sander een retourvlucht Zweden

Femke krijgt een ombudsman

Jerry Kolonisten van Catan

Donald mag naar Poetin toe

Mona pakt een mooie roe

Ajax bouwt een vuurwerkmuur

Nederland krijgt een volkscultuur

voor tante Ines hier een wolvenkop

voor Bonnie daar wat aftrekdrop

de schapenboer krijgt tien flapperlinten

en Niels wat extra hardloopschoenen, om een eind mee weg te sprinten

voor nichtje Greta, een megafoon

voor ome Wierd de toon, de toon

Pieter krijgt een abo Grok

en Timon mag een nieuwe sok

Taco krijgt een moreel kompas

neef Harry vangt een regenjas

Thom die krijgt een nieuwe hamer

die lag bij Martin op de kamer

het Gebouw krijgt nu een Joods concert

Abcoude een NL-alert

en ook Reinout zullen wij belonen

met een vulva van siliconen

tot slot, voor Max, vier nieuwe slicks

alleen de NPO, die krijgen niks

Fijne Pakjesavond!

Liefs

de Sint