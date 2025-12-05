Prettige Pakjesavond!
HOERA het is vandaag 5 december
't Heerlijk avondje is gekomen
coach Marco krijgt wat nieuwe dromen
Ali mag een nieuwe wagen
wolf Hubertus krijgt wat extra dagen
Voor Rob heb ik tien nieuwe steden
Voor Sander een retourvlucht Zweden
Femke krijgt een ombudsman
Jerry Kolonisten van Catan
Donald mag naar Poetin toe
Mona pakt een mooie roe
Ajax bouwt een vuurwerkmuur
Nederland krijgt een volkscultuur
voor tante Ines hier een wolvenkop
voor Bonnie daar wat aftrekdrop
de schapenboer krijgt tien flapperlinten
en Niels wat extra hardloopschoenen, om een eind mee weg te sprinten
voor nichtje Greta, een megafoon
voor ome Wierd de toon, de toon
Pieter krijgt een abo Grok
en Timon mag een nieuwe sok
Taco krijgt een moreel kompas
neef Harry vangt een regenjas
Thom die krijgt een nieuwe hamer
die lag bij Martin op de kamer
het Gebouw krijgt nu een Joods concert
Abcoude een NL-alert
en ook Reinout zullen wij belonen
met een vulva van siliconen
tot slot, voor Max, vier nieuwe slicks
alleen de NPO, die krijgen niks
Fijne Pakjesavond!
Liefs
de Sint
