Hahaha. XR-advocaat wil Zwarte Piet VERVOLGEN
"opinie"
We leggen dit even hier neer. Advocaat Willem Jebbink - bekend van het bijstaan van krakerstuig, Volkert en demonstrerend XR-schorriemorrie op de A10 en A12 wil Zwarte Piet vervolgen. Of althans mensen die zich als Zwarte Piet uitdossen. Want het kindervriendkostuum zou "groepsbelediging" zijn. Tsja. Zo creëer je wel een hoop werk voor jezelf. Want Zwarte Piet is so back...
In 2025 kom je Zwarte Pieten tegen in:
Alkmaar, Amersfoort (Soesterkwartier), Amsterdam, Barneveld, Bergen op Zoom, Bodegraven, Breda (Tuinzigt Westerpark), Bresjes (Breskens), Culemborg, Delft, De Lier, Den Bosch (Graafsewijk), Den Haag (Laakkwartier), Deventer, Didam, Eindhoven, Elburg, Enschede (Velve), Enter, Geleen (Lindenheuvel), Gemert, Glanerbrug, Goes, Goirle, Goor, Grote Heide, ’t Harde, Harkema, Hoek van Holland, Hulst, Kampen, Krimpen aan de Lek, Kolhorn, Kollum, Kollumerpomp, Kreileroord, Leek, Leeuwarden, Lobith, Loil, Maasdijk, Medemblik, Muntendam, Nieuwkuijk, Noord-Brabant (ergens), Oostburg, Overdinkel, Posterholt, Putten, Rijssen, Rijswijk, Scheveningen, Sint-Willebrord, Sliedrecht, Slochteren, Smilde, Spijk, Staphorst, Steenwijk, Termunten, Texel, Tilburg, Tolkamer, Tuindorp, Utrecht, Urk, Veghel, Volendam, Vroomshoop, Waalwijk, Weesp, Wernhout, Wierden, Winterswijk, Witmarsum, Woerden, Woldendorp, Yerseke, Zevenbergen, Zoeterwoude Dorp (bron: SintenPietenGilde.nl)
ProTip voor Zwarte Piet: koop een witte markeer-stift, beroep je op demonstratierecht & schrijf het nummer van advocaat Jebbink op je arm! Nog 1 nachtje slapen. Hij komt, hij komt!
Reaguursels
