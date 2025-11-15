Dan schakelen we nu over naar Texel, een gemeente die voor een van de meest ondankbare taken van allemaal staat, net achter de floriade, het openen van een COA-aanmeldcentrum en het hosten van de Wereld Shariabeurs. Het is tijd voor de LANDELIJKE INTOCHT van Sinterklaas. Er is geprobeerd het eiland hermetisch af te sluiten voor gekken van weerszijden van het kinderfeest-spectrum, toch is het Pegida-grootmoefti Edwin Wagensveld gelukt om met 10 zwarte pieten naar Texel af te reizen. Dat mag de pret niet drukken, voor zover die nog niet gedrukt was door de gruwelijke horrorpropaganda van het Sinterklaasjournaal. Dieuwertje Blok is dood, het feest is al lang en breed gekaapt en tot overmaat van ramp schijnt de stoomboot ook de weg kwijt te zijn. Of het de goedheiligman lukt om veilig de kade te bereiken zonder te worden afgezonken door de Houthi's gaan we zien. LIVE op NPO3 of op de webcam.

UPDATE - Nog geen boot in zicht, we vrezen het ergste.

UPDATE - Nou je raadt het niet, met hulp van een zeehond heeft de stoomboot de weg naar Texel alsnog kunnen vinden. Scheelt weer rellende kudtkoters.

UPDATE - Sint aan land, ga uw schoen maar zetten.