JINI kwam langs op GSHQ. Haar grote doorbraak op dit weblog was natuurlijk deze oproep om te neuq0n met een reaguurder, wat uiteindelijk leidde tot niet neuq0n met Sid Lukassen. Dat alles was te zien in de legendarische KIRAC-film Honeypot. Dit bijzonder erudiete OnlyFans-model (en nummer 16 in de GeenStijl Twitter Top 50) heeft naast een passie voor neuq0n ook nog een andere grote liefde: het recht. Ze was aanwezig bij de eerste zittingsdag in de zaak over de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, de gruwelmoord die afgelopen augustus Nederland opschrikte en een storm aan maatschappelijk tumult ontketende. De verdachte is vreemdeling Chris Jude, althans de (waarschijnlijk uit Nigeria afkomstige) man die zichzelf zo noemt en wiens ware identiteit maanden na de moord nog altijd tamelijk in nevelen gehuld is. Jini schreef een uitgebreid verslag van de zitting op haar Substack, zo'n goed verslag dat we besloten met haar in gesprek te gaan.