achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

De GeenStijl Podcast - Jini Jane over de zaak-Chris Jude

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

JINI kwam langs op GSHQ. Haar grote doorbraak op dit weblog was natuurlijk deze oproep om te neuq0n met een reaguurder, wat uiteindelijk leidde tot niet neuq0n met Sid Lukassen. Dat alles was te zien in de legendarische KIRAC-film Honeypot. Dit bijzonder erudiete OnlyFans-model (en nummer 16 in de GeenStijl Twitter Top 50) heeft naast een passie voor neuq0n ook nog een andere grote liefde: het recht. Ze was aanwezig bij de eerste zittingsdag in de zaak over de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude, de gruwelmoord die afgelopen augustus Nederland opschrikte en een storm aan maatschappelijk tumult ontketende. De verdachte is vreemdeling Chris Jude, althans de (waarschijnlijk uit Nigeria afkomstige) man die zichzelf zo noemt en wiens ware identiteit maanden na de moord nog altijd tamelijk in nevelen gehuld is. Jini schreef een uitgebreid verslag van de zitting op haar Substack, zo'n goed verslag dat we besloten met haar in gesprek te gaan.

Tags: jini jane, chris jude, de geenstijl podcast
@Zorro | 07-12-25 | 09:02 | 39 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: De Grote Tom Staal Special

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Zorro | 30-11-25 | 09:00 | 26 reacties

De GeenStijl Podcast. Campagne hoogte- en dieptepunten, verkiezingsuitslag & nepotisme bij Ongehoord Nederland

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 09-11-25 | 10:00 | 28 reacties

De GeenStijl Podcast. Arnold Karskens over de puinzooi bij Ongehoord Nederland

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 02-11-25 | 09:00 | 47 reacties

De GeenStijl Podcast. ONZIN-SPECIAL (met dank aan FVD)

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 19-10-25 | 09:00 | 100 reacties

De GeenStijl Podcast - Emancipatorspecial met Jens van Tricht

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Zorro | 21-09-25 | 09:00 | 175 reacties

De GeenStijl Podcast - Femicide & Co

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Zorro | 07-09-25 | 09:00 | 259 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.