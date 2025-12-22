Medialogica. Kent u die die uitdrukking? Het is een term die je nogal veel hoort de laatste tijd. Zo kan er iets ergs gebeuren, bijvoorbeeld een Jodenjacht in Amsterdam. En dan komen er altijd mensen die dat heel erg vinden, omdat dat erg is. Maar er zijn ook altijd mensen die dingen roepen die niet kloppen. En er zijn mensen die daar weer dingen over roepen die ook niet kloppen. En dan komt er op het einde altijd een groep wereldvreemde idioten bij elkaar in Hilversum, draait oorzaak en gevolg om, maakt van de daders slachtoffers en gaat er dan ingewikkeld bij kijken. Dat noem je dus 'medialogica'.

Daarom was er gisteren dus een aflevering van 'Medialogica' op tv, die deed alsof het echte slachtoffer van de Jodenjacht de moslims waren (en alsof het geweld 'uit het niets' kwam, terwijl er bijvoorbeeld op deze website al uitgebreid over het voorspel was bericht). En dan krijgt dat gewauwel applaus van Femke Halsema en van de Volkskrant en de tv-recensent van NRC die kennelijk zijn eigen krant niet leest. Terwijl: Joden waren het slachtoffer van de Jodenjacht. Er was geweld, er was een appgroep, daar werd ranzige antisemitische drek in gedeeld. De rest, en zeker deze aflevering van Medialogica, is ruis.