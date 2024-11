Dit topic had kunnen gaan over dat Rachida Azough (tevens columnist) zich in De Groene Amsterdammer wel opwindt over hoe die ene video met Maccabi-supporters werd getoond als zouden het Jodenjagers zijn, maar zwijgt over video van een 'in elkaar geslagen taxichauffeur' die een video waarin taxichauffeurs een Israëli aanvielen bleek te zijn. Dit topic had kunnen gaan over hoe Rachida Azough het in De Groene Amsterdammer wel erg vindt dat het woord 'Jodenjacht' is gebruikt door autoriteiten, maar niet door de daders (zie: deze app die al vóór donderdagnacht op GeenStijl.nl stond). Dit topic had kunnen gaan over hoe Rachida Azough in De Groene Amsterdammer het feit negeert dat er van tevoren wel degelijk aandacht was voor de hooligans van Maccabi Tel Aviv, maar dat hun misdragingen in het niet vielen bij de afschuwelijke 'reactie' daarop. Dit topic had kunnen gaan over dat Rachida Azough zich in De Groene Amsterdammer voegt bij al die onafhankelijk scherpe unieke denkers die na smerig en angstaanjagend geweld doen alsof de reactie op smerig en angstaanjagend geweld pas echt gevaarlijk is. Maar, daar gaat dit topic even niet over. Dit topic gaat over twee alinea's tegen het einde van het artikel van Rachida Azough, dat gewoon wordt afgedrukt door De Groene Amsterdammer, tijdschrift voor de 'doorsnee' witte intellectueel die zich zorgen maakt over de polarisatie in Nederland. En in die twee alinea's, daar staat dit: