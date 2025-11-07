Fijne Jodenjacht voor iedereen die het viert, en dat blijken er, getuige het feit dat de volstrekt krankzinnige gebeurtenissen van een jaar geleden in de media en andere gegoede kringen 'De Maccabirellen' zijn gaan heten, nogal veel. Vooropgesteld: er waren ontegenzeggelijk Maccabirellen. Maccabi Tel Aviv is een vrij succesvolle voetbalclub uit een grote stad met een serieuze achterban en dus ook een fanatieke harde kern. Daar zit natuurlijk gajes tussen, zoals je het ook aantreft bij Ajax, Feyenoord, FC Utrecht en zelfs een provincieclub als De Graafschap. Spelen zij een Europese uitwedstrijd dan wordt er: gesloopt, gevochten, en allerlei tamelijk onsmakelijke troep gescandeerd (denk bij Ajax bijvoorbeeld aan "Bommen op Rotterdam", en bij Feyenoord of Utrecht aan "Hamas, hamas, Joden aan het gas"). Soortgelijke taferelen waren er ook in Amsterdam, soortgelijke taferelen zijn er namelijk vrijwel altijd in Amsterdam als er een buitenlandse club langskomt (zie ook Galatasaray eerder deze week).

Allemaal heel vervelend, maar toch net even iets minder vervelend en opzienbarend dan de Jodenjacht die tegelijkertijd plaatsvond. Wij noemen dat een Jodenjacht, omdat de Jodenjagers die op Jodenjacht gingen, daar zelf glashelder over waren: wij gaan op Jodenjacht. Los van elkaar constateerden later ook het OM, NRC en de Telegraaf: er was sprake van een Jodenjacht.