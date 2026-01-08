achtergrond

Schiphol van de sneeuw in de drup: nu weer een STROOMSTORING

De koninklijke route!

Heel even stond Schiphol internationaal op de kaart als pruthaven die geen sneeuwvlok kon velen. Flightradar24 hield er niet over op en het was lang zoeken naar een nieuwssite zónder berichtgeving over Schiphol. Schiphol kreeg NS-trekjes, die andere nationale trots. Even helemaal niemand meer naar Bali, Curaçao of die enge VS. Milieuorganisaties blij, omwonenden verlost van geluidsoverlast, ganzen niet langer vermoord, maar het land stond stil. Nou dachten we vanochtend bij het zien van regen in plaats van sneeuw: 't is weer voorbij die mooie winter. Maar Schiphol kan  het internationale pleefiguur kennelijk niet zomaar doortrekken want prompt is er een: STROOMSTORING. Vertrekhal twee zou getroffen zijn en daar vertrekken vooral incontinente intercontinentale vluchten. De formatie is helaas al gered, maar wat dit voor de andere vluchten betekent is nog onduidelijk. Gelukkig kan dit nog net mooi worden meegenomen in de grondige evaluatie die Schipholbaas Van Oord vanochtend aankondigde, want wie hier voor verantwoordelijk is gaan we met heel het land kielhalen langs de romp van een Dreamliner 787.
Update - Stroomstoring alweer voorbij. We kunnen weer onbekommerd vliegen!

Schiphol in besneeuwder tijden

Tags: stroomstoring, schiphol, imago
@Dorbeck | 08-01-26 | 09:30 | 109 reacties

