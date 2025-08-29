Ziet u dit? Dat moet dus kunnen. Volgens de rechter is het gebiedsverbod dat door luchthaven Schiphol werd opgelegd aan 37 XR-lieden een ONTOELAATBARE inperking van het demonstratierecht. Eerder deze maand daagden de klimaathelden de kwaadaardige horrorvervuilers voor de rechter om te betogen dat mensen die vliegen HATEN natuurlijk wel moeten kunnen blijven vliegen vanaf Schiphol. Een MENSENRECHT! Toen de verdediging de ironie van de hele situatie probeerde aan te stippen werd dit direct teruggefloten en daarmee was de toon wel gezet. Dat 37 ongewassen schreeuwlelijkerds je luchthaven komen bezoeken, waar de orde en veiligheid bewaren op een normale dag ook al een kutklus is, om daar de ene dag allerlei ontwrichtende dan wel bevuilende acties uit te voeren en een andere dag naar Bali te vliegen MOET JE MAAR GEWOON PIKKEN. Duidelijk.