Liberation Day gewoon totaal verpest vannacht door het federaal hof in de Verenigde Staten. Het Hof oordeelde 7 tegen 4 dat de meeste importheffingen (TARIFFS) van president Trump - meesterwerk van zijn tweede termijn - illegaal zijn, omdat er geen directe dreiging voor de Amerikaanse economie zou zijn geweest toen de president de heffingen instelde. Trump gebruikte destijds juist een wet uit 1977 die dat mogelijk zou maken bij dergelijke dreigingen. Hij reageert dan ook STRIJDBAAR: "ALL TARIFFS ARE STILL IN EFFECT! Today a Highly Partisan Appeals Court incorrectly said that our Tariffs should be removed, but they know the United States of America will win in the end. If these Tariffs ever went away, it would be a total disaster for the Country. It would make us financially weak, and we have to be strong. The U.S.A. will no longer tolerate enormous Trade Deficits and unfair Tariffs and Non Tariff Trade Barriers imposed by other Countries, friend or foe, that undermine our Manufacturers, Farmers, and everyone else. If allowed to stand, this Decision would literally destroy the United States of America."

Het gaat om de 'wederkerige heffingen' op zo'n beetje de hele wereld en de speciale druk opvoerende importheffingen tegen Canada, Mexico en China. Misschien een positief vooruitzicht voor die laatste drie, maar Trump zal uiteraard wel iets anders uit de hoge hoed toveren om die landen te raken. Invasie misschien, wie zal het zeggen? Met de EU en met Groot-Brittannie zijn in ieder geval al afspraken gemaakt die gewoon blijven staan. De andere importheffingen blijven trouwens ook van kracht tot oktober, zodat Trump in de tussentijd de mogelijkheid krijgt in hoger beroep te gaan bij The Supreme Court Of The United States. En daar zitten zoals we weten rechters die Trump gunstig gezind zijn. Toch wordt het spannend want de wereldeconomie en Trumps goede gemoed staan andermaal op het spel! Tot de volgende Liberation Day dus en Thank you for your attention to this matter.