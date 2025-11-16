De algemeen directeur van de BBC en hoofdredacteur van BBC News stapten op, nadat bleek dat de zender systematisch partijdig was inzake Trump, trans- en klimaatkwesties. Maar dat is allemaal kinderspel bij wat er nu boven tafel komt: de BBC heeft RUTGER BREGMAN ingevlogen voor de prestigieuze Reith-lezingen (wiki). Bregmans lezingen zijn vorige maand opgenomen in London, Liverpool, Edinburgh en Amerika en zullen vanaf 25 november uitgezonden gaan worden. De Daily Mail schrijft: "In one talk, entitled A Time Of Monsters and due to air next week, he likened Mr Trump, Nigel Farage and tech billionaires such as Elon Musk to fascists, according to one audience member. He is said to have used the term 'a bit fashy' to describe them." Trump zei gisteren in Air Force One al dat hij de BBC voor minstens $5 miljard aan gaat klagen, maar dat ronden we na de Bregmancorrectie af naar $10 miljard. Witte Huis-woordvoerder Steven Cheung (die dikke) zegt over de kwestie: "The BBC has been caught red-handed doctoring President Trump's remarks on multiple occasions so it's no surprise that they have commissioned a rabid anti-Trump individual to deliver a lecture." Maar landgenoten, wat vinden we er nou eigenlijk van dat Rutger Bregman ons voornaamste exportproduct is op de internationale ideeënmarkt?