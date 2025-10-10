Nobelprijs voor de Vrede NIET naar Donald Trump
Ja maar HOE DAN??
Hij kwam in Stormy Daniels, groeide uit tot een big business guy in New York, zag zichzelf (graag) twee keer de presidentsverkiezingen winnen, werd neergeschoten, stond op en stak zijn vuist strijdbaar in de lucht, bezorgde de wereld talloze iconische foto's en momenten, beëindigde misschien wel duizend oorlogen en OVERWON NIET, want de
vredespresident grijpt naast Nobelprijs voor de Vrede. Donald Trump is NIET de Vredespresident mensen, onthoud dat. Schrale troost voor de Donald: Poetin, Kim Jong-Un en ayatollah Khamenei hebben de prijs ook weer niet gekregen. Maar het is toch een domper, juist terwijl ook Melania haar beste beentje voor had gezet door kerstbomen te decoreren, servies uit te zoeken en prachtige hoeden te dragen. Het mocht allemaal niet: baten. Misschien verdient de Nobelprijs voor de Vrede Trump gewoon niet, hoe vindt u die! In ieder geval is de Atoombom onderweg naar Oslo, Noorwegen, want wat is nou die Vrede als de WereldVrede niet meer genoeg is voor een prijs?
WIE?
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
Ook niet genoeg
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Beeld & Geluid: Trump bezoekt vliegdekschepen, staat naast landende F-35, opstijgende F-18
CEO of the Free World aan boord van twee van z'n 11 enforcers
Trump hoopvol na reactie Hamas, Israël treft voorbereidingen voor uitvoering eerste fase Trumps plan
"WE HAVE TO GET THE FINAL WORD DOWN IN CONCRETE"
Trump... 2028 (?)
poster-in-chief
Hof van Beroep bestempelt Trumps wereldwijde importheffingen als ILLEGAAL
Maar Trumps huishoudboekje hoeft nog niet direct verbrand
NO DEAL: Trump en Poetin spreken elkaar bijna 3 uur lang, handen geschud, vredespoging mislukt
Ontmoeting der ontmoetingen duurde vooral heel erg: LANG