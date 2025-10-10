Hij kwam in Stormy Daniels, groeide uit tot een big business guy in New York, zag zichzelf (graag) twee keer de presidentsverkiezingen winnen, werd neergeschoten, stond op en stak zijn vuist strijdbaar in de lucht, bezorgde de wereld talloze iconische foto's en momenten, beëindigde misschien wel duizend oorlogen en OVERWON NIET, want de vredes president grijpt naast Nobelprijs voor de Vrede. Donald Trump is NIET de Vredespresident mensen, onthoud dat. Schrale troost voor de Donald: Poetin, Kim Jong-Un en ayatollah Khamenei hebben de prijs ook weer niet gekregen. Maar het is toch een domper, juist terwijl ook Melania haar beste beentje voor had gezet door kerstbomen te decoreren, servies uit te zoeken en prachtige hoeden te dragen. Het mocht allemaal niet: baten. Misschien verdient de Nobelprijs voor de Vrede Trump gewoon niet, hoe vindt u die! In ieder geval is de Atoombom onderweg naar Oslo, Noorwegen, want wat is nou die Vrede als de WereldVrede niet meer genoeg is voor een prijs?