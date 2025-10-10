achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nobelprijs voor de Vrede NIET naar Donald Trump

Ja maar HOE DAN??

Hij kwam in Stormy Daniels, groeide uit tot een big business guy in New York, zag zichzelf (graag) twee keer de presidentsverkiezingen winnen, werd neergeschoten, stond op en stak zijn vuist strijdbaar in de lucht, bezorgde de wereld talloze iconische foto's en momenten, beëindigde misschien wel duizend oorlogen en OVERWON NIET, want de vredespresident grijpt naast Nobelprijs voor de Vrede. Donald Trump is NIET de Vredespresident mensen, onthoud dat. Schrale troost voor de Donald: Poetin, Kim Jong-Un en ayatollah Khamenei hebben de prijs ook weer niet gekregen. Maar het is toch een domper, juist terwijl ook Melania haar beste beentje voor had gezet door kerstbomen te decoreren, servies uit te zoeken en prachtige hoeden te dragen. Het mocht allemaal niet: baten. Misschien verdient de Nobelprijs voor de Vrede Trump gewoon niet, hoe vindt u die! In ieder geval is de Atoombom onderweg naar Oslo, Noorwegen, want wat is nou die Vrede als de WereldVrede niet meer genoeg is voor een prijs?

WIE?

Ook niet genoeg

Tags: Trump , nobelprijs voor de vrede, nobelprijs
@Dorbeck | 10-10-25 | 11:02 | 116 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.