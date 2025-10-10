Hoofdredacteur Volkskrant: 'Niet Trump maar Qatar verdient Nobelprijs voor de Vrede'
Unpopular opinion!
Niet Johan Cruijff maar Wout Weghorst is onze beste voetballer aller tijden
Niet een miljoen maar twee euro maakt ons rijk en vrolijk en blij en niet boos
Niet Hans Teeuwen maar Arjen Lubach is grappig
Niet een Ferrari maar een Fiat Multipla is een Mooie Wagen
Niet ELKE ANDERE PIZZA maar Hawaii is de lekkerste Italiaanse pizza
Niet een atoombom maar een ontploffend ballonnetje is gevaarlijk
Niet islam maar boeddhisme geeft nogal eens probleempjes
Niet vrede maar oorlog is een situatie waarin we ons veilig voelen
Niet Nederland maar Noord-Korea is een land vol polarisatie (?)
Niet A maar B is de eerste letter van het alfabet
Niet Hans maar Pieter Klok is de beste goochelaar van Nederland
Niet The Stones maar The Beatles...
Niet Trump maar QATAR (huisvest Hamas) verdient de Nobelprijs voor de Vrede
Vraag nou eens wat Trump er zélf van vindt
.@POTUS on the Nobel Peace Prize: "I've stopped eight wars, so that's never happened before — but they'll have to do what they do. Whatever they do is fine. I know this: I didn't do it for that, I did it because I saved a lot of lives." pic.twitter.com/TsfLdgmQXD— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 9, 2025
Reaguursels
