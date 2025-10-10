Niet Johan Cruijff maar Wout Weghorst is onze beste voetballer aller tijden

Niet een miljoen maar twee euro maakt ons rijk en vrolijk en blij en niet boos

Niet Hans Teeuwen maar Arjen Lubach is grappig

Niet een Ferrari maar een Fiat Multipla is een Mooie Wagen

Niet ELKE ANDERE PIZZA maar Hawaii is de lekkerste Italiaanse pizza

Niet een atoombom maar een ontploffend ballonnetje is gevaarlijk

Niet islam maar boeddhisme geeft nogal eens probleempjes

Niet vrede maar oorlog is een situatie waarin we ons veilig voelen

Niet Nederland maar Noord-Korea is een land vol polarisatie (?)

Niet A maar B is de eerste letter van het alfabet

Niet Hans maar Pieter Klok is de beste goochelaar van Nederland

Niet The Stones maar The Beatles...

Niet Trump maar QATAR (huisvest Hamas) verdient de Nobelprijs voor de Vrede