Joske Collignon wordt vriendelijk doch dringend verzocht te STOPPEN met tekenen voor de Volkskrant. Nou dat opent natuurlijk deuren voor een pracht van een afscheidsplaat! Zoals: Pieter Klok met een joekel van een haakneus heeft allemaal touwtjes om zijn vingers en aan die touwtjes zitten de cartoonisten: Collignon, Jip van den Toorn, Sigmund, Gummbah. Klok draait de poppetjes zo dat Collignon in de gaskamer valt. Op de deur van de gaskamer is een bordje gespijkerd: "Antisemitisme is een Israelisch frame." Pieter Klok zegt hardop: "Ja nou ja kijk, dat is het vervelende van een cartoon, en zeker van een cartoon die dubbelzinnig is", maar in een denkwolkje staat: "Heh! Heh! Jij krijgt mijn centen niet meer!" Wat Klok niet ziet is dat Collignon niet in een gaskamer valt, maar bovenop een standbeeld tijdens een Gaza-demonstratie in een stationshal, en aan de voet van dat standbeeld eet Asha ten Broeke een bordje vanillevla leeg, als ze op het punt staat te gaan applaudisseren voor Jos Collignon. Op de achtergrond loopt Lodewijk Asscher tevreden weg met een briefje van Fl 7,50, maar niet voor lang, want Asscher lijkt te worden overvallen door twee Marokkanen op een scooter die een Marokkaanse vlag met Israëlische ster met zich meedragen, en zij zeggen: "HIER MET JE DIAMANTEN", en ze zijn 'opmerkelijk overdreven karikaturaal negroïde getekend'. Pieter Klok vindt het een geweldige laatste cartoon: "Hoe je een tekening leest, hangt sterk af van je voorkennis en achtergrond. Er is niet één juiste interpretatie."