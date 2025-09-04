De koning van de lach is TERUG. Na alweer een paar lange jaren van heel veel leuke, grappige en serieuze filmpjes, een politiebezoek, de serie Jackson & Malone maar van GEEN SHOW komt Hans Teeuwen nu met een: NIEUWE SHOW: De Laffe Verlosser. "Precies wat de wereld nodig heeft. Een vrolijke show vol wijsheid en nuttige tips voor mensen die volledig zijn vastgelopen door negatieve denk- en eetpatronen." Laat de wereld dus even voor wat de wereld is: een brandende ronde bal van ellende, chaos en vrouwenmoord en zet het op een onbedaarlijk lachen tijdens een avondje theater met Hans Teeuwen. Want waar vindt u tegenwoordig nou cabaretiers die grappig zijn? Juist, nergens. Sommige grappentappers maken tegenwoordig niet eens grapjes over onschuldige onderwerpen als de islam. Er zijn maar 2 miljoen kaartjes of zo te koop dus wees er morgenochtend om 10.00 uur als de kaartverkoop start snel bij, anders bent u straks een van die teleurgestelde 16 miljoen cabaretliefhebbers zónder pretkaartje. HIER kunt u (als de site weer online is) de speeldata zien en hopen, wachten en bieden op KAARTJES. Hans belooft: dit is zijn beste show ooit aller tijden van toen tot nu en eeuwig!

Dus:

Nog harder en zieliger dan Hard & Zielig

Nog bijzonderder dan Met een Breierdeck

Nog stapelknotsgekleuker en ook gezonder en minder wollig dan Trui

Nog intellectueler dan Dat Dan Weer Wel

Nog geiler dan Industry of Love

Nog grappiger, pijnlijker en aarsiger dan Spiksplinter

Nog hondsdoller en rancuneuzer dan Echte Rancune

Nog lekkerder alsdan Nou Lekker Dan