achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NIEUWE SHOW HANS TEEUWEN: DE LAFFE VERLOSSER

De Grote Één

De koning van de lach is TERUG. Na alweer een paar lange jaren van heel veel leuke, grappige en serieuze filmpjes, een politiebezoek, de serie Jackson & Malone maar van GEEN SHOW komt Hans Teeuwen nu met een: NIEUWE SHOW: De Laffe Verlosser. "Precies wat de wereld nodig heeft. Een vrolijke show vol wijsheid en nuttige tips voor mensen die volledig zijn vastgelopen door negatieve denk- en eetpatronen." Laat de wereld dus even voor wat de wereld is: een brandende ronde bal van ellende, chaos en vrouwenmoord en zet het op een onbedaarlijk lachen tijdens een avondje theater met Hans Teeuwen. Want waar vindt u tegenwoordig nou cabaretiers die grappig zijn? Juist, nergens. Sommige grappentappers maken tegenwoordig niet eens grapjes over onschuldige onderwerpen als de islam. Er zijn maar 2 miljoen kaartjes of zo te koop dus wees er morgenochtend om 10.00 uur als de kaartverkoop start snel bij, anders bent u straks een van die teleurgestelde 16 miljoen cabaretliefhebbers zónder pretkaartje. HIER kunt u (als de site weer online is) de speeldata zien en hopen, wachten en bieden op KAARTJES. Hans belooft: dit is zijn beste show ooit aller tijden van toen tot nu en eeuwig! 

Dus: 
Nog harder en zieliger dan Hard & Zielig
Nog bijzonderder dan Met een Breierdeck
Nog stapelknotsgekleuker en ook gezonder en minder wollig dan Trui
Nog intellectueler dan Dat Dan Weer Wel
Nog geiler dan Industry of Love
Nog grappiger, pijnlijker en aarsiger dan Spiksplinter
Nog hondsdoller en rancuneuzer dan Echte Rancune
Nog lekkerder alsdan Nou Lekker Dan

PROMOFOTO

Tags: Hans Teeuwen, nieuwe show, de laffe verlosser
@Dorbeck | 04-09-25 | 17:15 | 102 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

VIDEO. Hans Teeuwen waarschuwt de Joden NOG ÉÉN KEER

Belangrijk dat u goed luistert en de woorden tot u door laat dringen

@Dorbeck | 07-08-25 | 18:00 | 204 reacties

Hans Teeuwen SLOOPT woke subsidiecultuur

Want de sector subsidieert zichzelf naar artistieke zelfmoord

@Van Rossem | 19-07-21 | 17:00 | 0 reacties

Hans Teeuwen staat PAL voor kunstbroer Afriyie

Alleen moet ie ff kappen met dat hitserige gehint naar geweld natuurlijk

@Van Rossem | 17-09-20 | 18:00 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.