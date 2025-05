Bijna 4 mei. Dodenherdenking. Maar is 4 mei eigenlijk nog wel INCLUSIEF genoeg? Hebben we wel genoeg aandacht voor GAZA? Of gaat het alleen nog over de NEDERLANDSE OORLOGSSLACHTOFFERS? Natuurlijk niet! We gaan gewoon ALLES herdenken. En iedereen herdenken. En we gaan op zeker de aambeien van Hans Teeuwen herdenken. VIDEO!