Je zou het niet zeggen, maar in dit gave en vrije land hebben mensen helemaal nog niet zo lang geleden de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. In een poging om die verschrikkelijke dingen niet te vergeten, staan we daar nog altijd bij stil. Niet elke dag van ieder jaar of zoiets, slechts 2 minuten van één specifieke dag. Daar hebben nogal wat mensen bezwaren bij. Wat doe je dan? Juist: een artikel schrijven waarin je uitlegt dat er steeds meer mensen zijn die zulke bezwaren hebben, om die mensen ook nog eens aan het woord te laten zonder ze ook maar één kritische vraag toe te werpen. Bijvoorbeeld de organisator van 4 Mei Inclusief, een club die is ontstaan uit de ambtenaren-sit-ins voor Palestina, die je laat zeggen dat er 'al anderhalf jaar een genocide is in Gaza'. Dan nog wat cijfers uit het jaarlijkse Vrijheidsonderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, waarvan een woordvoerder nog even zegt dat ze het allemaal enorm begrijpen, om maar aan te geven dat een heleboel mensen het eigenlijk wel eens zijn met het aanpassen van Dodenherdenking en HOPPA.

LEKKER GENOST.