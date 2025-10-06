achtergrond

Beeld & Geluid: Trump bezoekt vliegdekschepen, staat naast landende F-35, opstijgende F-18

CEO of the Free World aan boord van twee van z'n 11 enforcers

F-35 landt naast Trump

De Amerikaanse marine bestond gisteren 250 jaar en dat mocht ondanks de GOVERNMENT SHUTDOWN gevierd. Trump bezocht Nimitz-klasse vliegdekschepen USS Harry S. Truman (wiki, leidde begin dit jaar het Amerikaanse offensief tegen de Houthi's) en USS George H.W. Bush (wiki). Op de ene stond hij naast landende F-35's, opstijgende F-18's, zag hij SEALS een naburig schip enteren en zag hij de carrier group vier kruisraketten afvuren. Op de ander gaf hij zelfs met zeemansbenen de Trumpdans en oh ja ook nog een toespraak afgesloten met een fly-over. VÉÉL meer beeld na de breek.

Top Gun Trump

Trump ziet F-18 door geluidsbarrière rammen

Trump bekijkt talloze demo's, van SEALS die schip enteren tot kruisraketten van carrier group

Wat een platen

Kan het dansje zelfs met zeebenen

Trumps hele speech (en Top Gun soundtrack bij introductie Melania)

Toch het hoogtepunt: Melania's drie Hooya Navy's

Tags: Trump , vliegdekschepen, US Navy
@Spartacus | 06-10-25 | 12:50 | 152 reacties

