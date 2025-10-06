Beeld & Geluid: Trump bezoekt vliegdekschepen, staat naast landende F-35, opstijgende F-18
CEO of the Free World aan boord van twee van z'n 11 enforcers
F-35 landt naast Trump
Incredible day aboard USSS George H.W. Bush! 🇺🇸 pic.twitter.com/cNTp3jKVwv— Margo Martin (@MargoMartin47) October 5, 2025
De Amerikaanse marine bestond gisteren 250 jaar en dat mocht ondanks de GOVERNMENT SHUTDOWN gevierd. Trump bezocht Nimitz-klasse vliegdekschepen USS Harry S. Truman (wiki, leidde begin dit jaar het Amerikaanse offensief tegen de Houthi's) en USS George H.W. Bush (wiki). Op de ene stond hij naast landende F-35's, opstijgende F-18's, zag hij SEALS een naburig schip enteren en zag hij de carrier group vier kruisraketten afvuren. Op de ander gaf hij zelfs met zeemansbenen de Trumpdans en oh ja ook nog een toespraak afgesloten met een fly-over. VÉÉL meer beeld na de breek.
Top Gun Trump
F-18 launch with President Trump and First Lady observing from the flight deck. pic.twitter.com/LHHSAvB2bh— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) October 5, 2025
Trump ziet F-18 door geluidsbarrière rammen
Navy F/A-18 breaks the sound barrier 🇺🇸 pic.twitter.com/Z1QPbqgBCH— Margo Martin (@MargoMartin47) October 6, 2025
Trump bekijkt talloze demo's, van SEALS die schip enteren tot kruisraketten van carrier group
https://t.co/iJ8wymiL2C pic.twitter.com/CZd1gysEbY— Dan Scavino (@Scavino47) October 6, 2025
Wat een platen
Kan het dansje zelfs met zeebenen
TRUMP DANCE ABOARD THE USS HARRY S. TRUMAN!— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2025
GOD BLESS OUR NAVY! 🇺🇸 pic.twitter.com/TCYmQ2ayh0
Trump Dance with the Navy Sailors! 🤣🇺🇸 pic.twitter.com/y34QeGjOyy— Margo Martin (@MargoMartin47) October 5, 2025
Trumps hele speech (en Top Gun soundtrack bij introductie Melania)
Toch het hoogtepunt: Melania's drie Hooya Navy's
First lady Melania Trump greeted sailors with a "hooyah" as she spoke at an event celebrating the U.S. Navy's 250th anniversary in Norfolk, Virginia. https://t.co/0ldiwnSIze pic.twitter.com/yVrXf6gaAC— ABC News (@ABC) October 5, 2025
