Trump hoopvol na reactie Hamas, Israël treft voorbereidingen voor uitvoering eerste fase Trumps plan
"WE HAVE TO GET THE FINAL WORD DOWN IN CONCRETE"
October 3, 2025
Na de bizarre onderbreking van het StamCafé gisteravond weten we dat Hamas een soort van akkoord is gegaan met het onmiddellijk vrijlaten van alle gijzelaars en bereid is tot het overdragen van het bestuur in Gaza aan een nieuw Palestijns/onafhankelijk bestuur. Hoewel Hamas dus zeker niet definitief akkoord is, laat staan met álle punten van Trumps vredesplan, mag deze reactie en de bereidheid tot onderhandelen over het plan toch vrij ONVERWACHT heten. Toch zullen er in Qatar ongetwijfeld op het hoogste onderhandelniveau nog wel wat addertjes onder het Hamasgras worden uitgebroed. Ondertussen slaakt de wereld een zucht van verlichting in de hoop op de uitbraak van wereldvrede. Misschien gaan we zondag dan toch naar de Rode Lijn-demo. O nee, we hebben een begrafenis. En oja: die nieuwe baan voor Tony Blair komt nu toch wel heel dichtbij.
Trump uiteraard in zijn nopjes, EN TERECHT. Hij heeft de boel aan alle kanten ontegenzeggelijk in beweging gebracht en uiteindelijk is hij tot de slotsom van 20 punten gekomen. Of dit allemaal daadwerkelijk tot een staakt-het-vuren en VREDE leidt is nog even de vraag natuurlijk. Maar Trump is hoopvol en verlangt dan ook van Israël dat er direct wordt gestopt met bombardementen op Gaza. Israël laat weten zich voor te bereiden op de eerste fase van Trumps plan en stafchef Zamir zou hebben opgedragen het offensief in Gaza-Stad te staken. Zoals we gisteravond al zeiden: bizar bericht. Maar uiteindelijk is vrede toch net wat beter dan 'all hell' die losbreekt, nietwaar? Hup vrede en geef DIE MAN een prijs!
Reactie Hamas
Proud of the president and the entire team. Pray for peace! pic.twitter.com/BVVgrGe8wE— JD Vance (@JDVance) October 3, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Trump... 2028 (?)
poster-in-chief
Trump geeft Hamas ultimatum: "Als om zondag 00:00 vredesbestand niet getekend is breekt de hel los zoals nooit eerder gezien is"
Dit leest niet als vraag nee [zondag 00:00 is Nederlandse tijd]
IDF: "Grondoffensief Gaza-Stad gestart na 850 geraakte doelen afgelopen week"
Een net van ijzer sluit zich rond Hamas
Novum: IDF roept op tot evacuatie GEHEEL Gaza-Stad, grondinvasie lijkt ophanden
Ja, dan staat er iets te gebeuren
Vijf doden en 15 gewonden bij aanslag Jeruzalem, 2 schutters uitgeschakeld
Zelfs daar een bovengemiddelde maandag