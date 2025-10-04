Na de bizarre onderbreking van het StamCafé gisteravond weten we dat Hamas een soort van akkoord is gegaan met het onmiddellijk vrijlaten van alle gijzelaars en bereid is tot het overdragen van het bestuur in Gaza aan een nieuw Palestijns/onafhankelijk bestuur. Hoewel Hamas dus zeker niet definitief akkoord is, laat staan met álle punten van Trumps vredesplan, mag deze reactie en de bereidheid tot onderhandelen over het plan toch vrij ONVERWACHT heten. Toch zullen er in Qatar ongetwijfeld op het hoogste onderhandelniveau nog wel wat addertjes onder het Hamasgras worden uitgebroed. Ondertussen slaakt de wereld een zucht van verlichting in de hoop op de uitbraak van wereldvrede. Misschien gaan we zondag dan toch naar de Rode Lijn-demo. O nee, we hebben een begrafenis. En oja: die nieuwe baan voor Tony Blair komt nu toch wel heel dichtbij.

Trump uiteraard in zijn nopjes, EN TERECHT. Hij heeft de boel aan alle kanten ontegenzeggelijk in beweging gebracht en uiteindelijk is hij tot de slotsom van 20 punten gekomen. Of dit allemaal daadwerkelijk tot een staakt-het-vuren en VREDE leidt is nog even de vraag natuurlijk. Maar Trump is hoopvol en verlangt dan ook van Israël dat er direct wordt gestopt met bombardementen op Gaza. Israël laat weten zich voor te bereiden op de eerste fase van Trumps plan en stafchef Zamir zou hebben opgedragen het offensief in Gaza-Stad te staken. Zoals we gisteravond al zeiden: bizar bericht. Maar uiteindelijk is vrede toch net wat beter dan 'all hell' die losbreekt, nietwaar? Hup vrede en geef DIE MAN een prijs!