Hamas bereid alle gijzelaars vrij te laten, wil onderhandelen over vredesplan Trump

BREEK

We onderbreken het Stamcafé even voor een bericht dat, bijna twee jaar na 7 oktober, toch gerust bizar genoemd mag worden, maar ook hoopgevend, hoewel het Hamas is en er ongetwijfeld nog kuddes addertjes opduiken onder het gras. Hamas zegt bereid te zijn alle gijzelaars vrij te laten, én de macht over Gaza over te dragen aan een gezelschap onafhankelijke Palestijnse technocraten - "based on Palestinian national consensus and Arab and Islamic support." Over de rest van het plan en nadere details willen ze om tafel. Eerder vandaag dreigde Trump nog dat als Hamas uiterlijk zondag de deal niet had geaccepteerd, "all hell" eens even helemaal zou uitbreken.

God, het zal allemaal maar ten koste van de Rode Lijn-demo aanstaande zondag gaan zeg, zal je altijd zien.

Tags: 7 oktober, gijzelaars, hamas
@Schots, scheef | 03-10-25 | 22:05 | 4 reacties

