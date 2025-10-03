achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

O.J. Simpson in het StamCafé

Iedereen gefeliciteerd met de onschuldige dader

Allemaal van harte gefeliciteerd met het dertigjarige jubileum van de uitspraak tegen O.J. Simpson, die niet schuldig werd bevonden aan die moord die hij wel had gepleegd maar niet had gedaan. Op 3 oktober 1995 werd O.J. niet schuldig bevonden aan """moord""", en if it doesn't fit, you must acquit. Later werd O.J. in de civiele rechtszaak wél aansprakelijk gesteld voor de moord die hij 100 % zeker absoluut niet maar op zeker wél had gepleegd, schreef hij het boek 'If I did it' over de moord die hij mogelijk wel of niet had gepleegd en op een dag was-ie gestopt met het plegen van de moorden die hij niet had gepleegd. Vintage GS hier, hier. Rust in de hel van onschuldige moordenaars die het hebben gedaan, O.J.! Vanavond drinken we JUICE.

Tags: oj simpson , oj, simpson
@Mosterd | 03-10-25 | 22:00 | 7 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.