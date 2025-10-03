O.J. Simpson in het StamCafé
Iedereen gefeliciteerd met de onschuldige dader
Allemaal van harte gefeliciteerd met het dertigjarige jubileum van de uitspraak tegen O.J. Simpson, die niet schuldig werd bevonden aan die moord die hij wel had gepleegd maar niet had gedaan. Op 3 oktober 1995 werd O.J. niet schuldig bevonden aan """moord""", en if it doesn't fit, you must acquit. Later werd O.J. in de civiele rechtszaak wél aansprakelijk gesteld voor de moord die hij 100 % zeker absoluut niet maar op zeker wél had gepleegd, schreef hij het boek 'If I did it' over de moord die hij mogelijk wel of niet had gepleegd en op een dag was-ie gestopt met het plegen van de moorden die hij niet had gepleegd. Vintage GS hier, hier. Rust in de hel van onschuldige moordenaars die het hebben gedaan, O.J.! Vanavond drinken we JUICE.