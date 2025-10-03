De Trump-handleiding: neem hem niet letterlijk, maar wel serieus. Is het een grapje? Ja. Zou hij een derde termijn willen? Ook ja. Mag dat? Nee. En het media/academie-kartel heeft het altijd wel over dat Twam zo'n rampzalige protofascist is, en daarmee zou je bijna vergeten dat het in z'n geheel eigen genre veruit de grappigste Amerikaanse president ooit is. Dat erkent de linkse online avant garde trouwens ook al jaren, al geeft z'n boomer-voorliefde voor AI-filmpjes het wel een nieuwe dimensie. Onderstaand een greep uit z'n recente shitposts.