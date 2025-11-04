NU JE ZIN? Traditionele Coca Cola-kerstreclame tweede jaar op rij volledig met AI gemaakt
En nog heel slecht ook
Het laat zich moeilijk uitleggen maar dit is niet hoe vrachtwagens over wegen rijden, en wat is deze erbarmelijke frame rate. Jongens jullie zijn een MILJARDENBEDRIJF en hoe niet graag we het ook toegeven, met OpenAI's Sora 2 had dit allemaal veel ooglijker geweest. We zijn allemaal al terminaal schermziek en dan wordt de ziel ook nog uit onze laatste pixels gezogen. Iedereen haat het. Maar zoals een filosoof ooit zei: "The Coca Cola company is not happy with me--that's okay, I'll still keep drinking that garbage." Extreem zin in Pepsi nu.
we moeten terug (1995)
De Ramp van 2024
Ze zijn er zo trots op dat er een BEHIND THE SCENES is hou op
2024 en 2025 tegelijk afgespeeld
Coca Cola AI generated ad 2024 vs 2025— Chris (@chatgpt21) November 4, 2025
Immediately you notice not only the quality and characters are more consistent but the 2025 version is much longer.
The company says they used even fewer people to make it (keep in mind it’s better quality and longer)
“We need to keep… https://t.co/RIRxMvkz3O pic.twitter.com/3rRikorp9e
king
The Coca Cola company is not happy with me--that's okay, I'll still keep drinking that garbage.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2012
