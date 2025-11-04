achtergrond

Geenstijl

NU JE ZIN? Traditionele Coca Cola-kerstreclame tweede jaar op rij volledig met AI gemaakt

En nog heel slecht ook

Het laat zich moeilijk uitleggen maar dit is niet hoe vrachtwagens over wegen rijden, en wat is deze erbarmelijke frame rate. Jongens jullie zijn een MILJARDENBEDRIJF en hoe niet graag we het ook toegeven, met OpenAI's Sora 2 had dit allemaal veel ooglijker geweest. We zijn allemaal al terminaal schermziek en dan wordt de ziel ook nog uit onze laatste pixels gezogen. Iedereen haat het. Maar zoals een filosoof ooit zei: "The Coca Cola company is not happy with me--that's okay, I'll still keep drinking that garbage." Extreem zin in Pepsi nu.

we moeten terug (1995)

De Ramp van 2024

Ze zijn er zo trots op dat er een BEHIND THE SCENES is hou op

2024 en 2025 tegelijk afgespeeld

king

Tags: Coca Cola, AI, kerst, reclame
@Spartacus | 04-11-25 | 17:00 | 71 reacties

