Kijk. De verwijderde McDonald's Kerstcommercial

verwijderd wegens WOEDENDE reacties

Nou moe. Hadden we eindelijik een kerstcommercial ZONDER Frank Lammers, zonder die druiloor van de Appie en zonder geyle milf Lies van de Kruidvat IS HET WEER NIET GOED. De McDonalds heeft z'n AI-commercial van YouTube getrokken wegens online haat, negatieve reacties en boze mensen die AI en/of ironie niet snappen. Terwijl die commercial toch helemaal niet zo beroerd is. AI die een kazige IKEA-poster van Amsterdam bedenkt mag wel wat meer kudos krijgen. Waarvan akte. Stelletje feelgoodfukkers.

@Pritt Stift | 10-12-25 | 17:50 | 210 reacties

