En dan schakelen we nu LIVE over naar de rechtbank van Amsterdam voor de zaak van de eerste vijf Bengels uit het Buurthuis: de personen Dorreboom, Önal, Bakarat (Syriër met Palestijnse achtergrond, bekend van Nieuwsuur), Ouaalit en Abushabab (asielzoeker uit Gaza, ook bekend van Nieuwsuur), met morgen nog de personen Akdag en Singh, allen in de leeftijd van 19 tot 32 jaar. Ze staan onder meer terecht voor openlijk geweld; meneer Mahmoud Abushabab draait vanmiddag op voor poging doodslag. Hallucinante reconstructie van de appgroep 'Buurthuis 2' gisteren in Het Parool, waaruit bleek dat er wel degelijk sprake was van een vooropgezet plan om over te gaan tot een Jodenjacht in Amsterdam, en dat het vingerwijzen naar die hooligans van Maccabi (ook geen lieverdjes) een haastig erin gefrommelde en kwaadaardige omdraaiing van het narratief was. "Laten we massaal op Joden jacht gaan in de stad", klonk het in de appgroep. En: "Allemaal vergassen." En: "WE MOETEN DIE KK JODEN LATEN VOELEN WAT ZE ONZE BROEDERS AAN HEBBEN GEDAAN." Wat het Openbaar Ministerie en de rechters vinden van wat zij de 'KK JODEN' hebben aangedaan horen we NU in de rechtbank. Belleman is erbij, updates volgen HIERONDER, later meer!

Update - De eerste verdachte is Lucas D. uit Monnickendam. Riep 'de kankerjoden moeten dood', 'dood aan Israël', strooide met Cobra's en smeet stenen naar de politie