LIVE. Eindelijk debat over klimaat tussen Laurens Dassen en Lidewij de Vos
Gamechanger
Hier hebben we maandenlang naar uitgekeken. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen wilde maar niet loskomen, tot nu. Nu gaat het gebeuren luitjes. Lidewij de Vos en Laurens Dassen gaan eindelijk debatteren over klimaat. Dan heb je dus aan de ene kant Lidewij de Vos, van FvD, die is tegen klimaatbeleid. Maar aan de andere kant heb je Laurens Dassen, hij is van VOLT, en hij is voor klimaatbeleid. Ze zullen met elkaar de degens kruisen, spreekwoordelijk dan, het gaat allemaal met woorden natuurlijk, zo hoort het in een democratie, over een van de heetste hangijzers van deze tijd. Zo kunt u zelf bepalen wie er gelijk heeft over het klimaat, of dat nu FvD is of juist VOLT. En op basis van deze informatie kan iedereen, maar vooral iedereen die nog twijfelt tussen FvD en VOLT, uitmaken welke politicus de beste is en en een stem verdient op 29 oktober. Dit is de democratie waar Plato voor gestorven is mensen. Kom maar op. Wij zitten er klaar voor. Lidewij versus Laurens, Laurens tegen Lidewij, de handschoenen kunnen eindelijk uit. DEBATTEER EEN EIND WEG!
UPDATE: Oh huh
