Je verwacht het wel. Dit zijn lijsttrekkers. Vlnr: Jimmy Dijk, Henri Bontenbal, Joost Eerdmans, Rob Jetten, Nostradilan met die strakke groene broek & Frans Timmermans. In een armetierige poging tot human interest heeft het Algemeen Dagblad vandaag een artikel over HOE ZWAAR DE LIJSTTREKKERS HET HEBBEN, en hoe ze tot rust komen tijdens werkdagen van wel VIJFTIEN UUR. Jan Hoedeman - toch niet bepaald een politieke pannenkoek - vond het wel een goed idee om er bovenstaande beeldbewerking bij te plaatsen. Weten we nu ook waarom de VVD er 4 zetels bijkrijgt. Wat een heerlijke dijen, DILAN! Nee maar serieus, mag dit stoppen? Voortaan 1 groot verkiezingsdebat, waaraan iedereen mag MOET meedoen. En daarna 10 dagen SILENCE - geen lijsttrekkerinterviews, geen lijsttrekkerdebatten, geen campagnekaravaan, geen gecanvas, geen witte/groene/paarse windjacks, geen geflyer, geen foto-sessies, geen cringe fotosoeps, en geen peilings. LAAT ONS MET RUST. We hebben al genoeg last van de overheid.