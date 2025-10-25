achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ideetje. 10 dagen Totale Radiostilte voor Verkiezingen

we zijn er wel klaar mee

Je verwacht het wel. Dit zijn lijsttrekkers. Vlnr: Jimmy Dijk, Henri Bontenbal, Joost Eerdmans, Rob Jetten, Nostradilan met die strakke groene broek & Frans Timmermans. In een armetierige poging tot human interest heeft het Algemeen Dagblad vandaag een artikel over HOE ZWAAR DE LIJSTTREKKERS HET HEBBEN, en hoe ze tot rust komen tijdens werkdagen van wel VIJFTIEN UUR. Jan Hoedeman - toch niet bepaald een politieke pannenkoek - vond het wel een goed idee om er bovenstaande beeldbewerking bij te plaatsen. Weten we nu ook waarom de VVD er 4 zetels bijkrijgt. Wat een heerlijke dijen, DILAN! Nee maar serieus, mag dit stoppen? Voortaan 1 groot verkiezingsdebat, waaraan iedereen mag MOET meedoen. En daarna 10 dagen SILENCE - geen lijsttrekkerinterviews, geen lijsttrekkerdebatten, geen campagnekaravaan, geen gecanvas, geen witte/groene/paarse windjacks, geen geflyer, geen foto-sessies, geen cringe fotosoeps, en geen peilings. LAAT ONS MET RUST. We hebben al genoeg last van de overheid.

eh...

Tags: lijsttrekker, debat, BLEGH
@Pritt Stift | 25-10-25 | 13:45 | 145 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.