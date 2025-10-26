achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE OPGENOMEN - Het Jeugdjournaal Debat

poppen aan het dansen

Kinderen. Ze mogen niet roken, niet drinken, niet snoepen, niet snacken, geen vuurwerk afsteken, niet naar tv kijken zonder kijkwijzer-symbooltjes, op sociale media zitten. Eigenlijk mogen kinderen helemaal niks. Behalve dan in verkiezingstijd op de staatsomroep meepraten met de 144K-per-jaar clowns die hun smartphones, hun fatbikes en hun NPO3 komen verbieden. LIVESTREAM
Bontenbal: "Als je kritisch bent op Rusland dat Oekraïne binnenvalt, moet je ook kritisch zijn op Israël dat echt veel te erge dingen heeft gedaan in Gaza."

HENRI BONTENBAL DE GAMECHANGER!

Tags: jeugdjournaal, debat, npo3
@Pritt Stift | 26-10-25 | 19:00 | 189 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.