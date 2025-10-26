LIVE OPGENOMEN - Het Jeugdjournaal Debat
Kinderen. Ze mogen niet roken, niet drinken, niet snoepen, niet snacken, geen vuurwerk afsteken, niet naar tv kijken zonder kijkwijzer-symbooltjes, op sociale media zitten. Eigenlijk mogen kinderen helemaal niks. Behalve dan in verkiezingstijd op de staatsomroep meepraten met de 144K-per-jaar clowns die hun smartphones, hun fatbikes en hun NPO3 komen verbieden. LIVESTREAM
Bontenbal: "Als je kritisch bent op Rusland dat Oekraïne binnenvalt, moet je ook kritisch zijn op Israël dat echt veel te erge dingen heeft gedaan in Gaza."
HENRI BONTENBAL DE GAMECHANGER!
Bontebal @cdavandaag bij het Jeugdjournaal. Vergelijkt de Russische inval met Israël, waarvan akte. pic.twitter.com/hDfuQnXrhD— Esther Voet (@Esther_Voet) October 26, 2025
