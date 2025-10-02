Voor iedereen die zich afvraagt of FvD onder lijsttrekker Lidewij de Vos een andere, minder compleet geschifte, koers gaat varen dan onder lijsttrekker Thierry Baudet is er nu een Volkskrant-interview met Lidewij de Vos. En wat blijkt? De eerste gedachte die bij Lidewij de Vos opkomt als ze wordt gevraagd naar een podcast waarin wordt gezegd dat aboriginals veertig jaar gelden het vuur hebben uitgevonden, is zich afvragen of dat waar is. Het zou natuurlijk kunnen, 1985 was geen handleiding, maar een jaartal, en misschien was dat het jaar waarin de aboriginals het vuur uitvonden. Je weet het namelijk niet als je zelf geen onderzoek hebt gedaan. Lidewij de Vos heeft zich tenminste nooit in die vraag verdiept, het zou kunnen dat het waar is. Het is een feitelijke uitspraak, die kan waar zijn of niet. Trouwens. Zijn Ed en Willem Bever uit de Fabeltjeskrant stiekem geen broers maar een homostel? Hebt u zich daar weleens in verdiept?