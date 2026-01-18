Heden een nieuwe politieke peiling van de Dogfather, nu duidelijk is dat er een minderheidskabinet D66-VVD-CDA komt. Die drie partijen peilen ongeveer gelijk aan de uitslag van TK25, maar in de rechterbocht zit een fikse verandering. Maurice peilt de PVV op -9 en de Wappiepartij op +7. Dat noemen we het Lidewij-effect, omdat het trucje van de pianojengelaar was uitgewerkt en ze een fris gezicht naar voren hebben geschoven. We krijgen de nieuwe verkiezingen gelukkig pas over één / twee jaar, dus de dubieuze klup JFVD heeft nog genoeg tijd de boel weer te laten imploderen.