Oh jee. Wat nu. D66 stond vorige maand nog op 31 zetels in de peiling van EenVandaag, maar dat zijn er nu dus nog maar 26. "Direct na de verkiezingen groeide D66 in de peiling door. Kiezers van GroenLinks-PvdA stapten toen over naar de winnende partij van Rob Jetten. Nu de formatie twee maanden bezig is, keert die groep weer terug naar 'hun' partij. Deze kiezers zijn teleurgesteld dat het Jetten niet is gelukt om een linkser kabinet te vormen." Wie zijn die mensen. Een linkser kabinet willen en daarom overstappen naar een middenpartij. Dat is logica van het niveau Roxane van Iperen. Hoe dan ook, ze zijn weer pleite en nu staat Rob Jetten weer met 26 benen op de grond te formeren. Tijd voor onrust in de fractie, binnenkort zeven afsplitsers onder leiding van Anne-Marijke Podt, Jan Paternotte registreert alvast de domeinnaam www.anders.nl, wij hebben er zin in.