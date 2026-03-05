achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Landbouwminister Jaimi van Essen (D66) gaat niet naar landelijke actiedag Platteland, 'viert verjaardag van zoontje'

Ook belangrijk!

(LIVEBLOG IRAN HIERRR)

Je ZOU als nieuwbakken Landbouwminister (€ 205.991 per jaar) kunnen denken: ook al lopen er een paar halfjes rond (Mark van den Oever bijvoorbeeld), ik ga zaterdag naar die landelijke actiedag 'Red het Platteland'. Ik ben nieuw, stemming peilen, paar bakken zwarte koffie naar binnen smijten, wat komt daar nou voor een volk, hoe denken die boeren eigenlijk, enzovoorts, en dan vier ik de verjaardag van mijn zoontje iets later op de dag of anders wel een keer op de zondag. Een beetje zoals u ook niet zomaar tegen de baas kunt zeggen dat u niet op het werk komt omdat kleine Bikkel toevallig jarig is. Óf je hebt er gewoon schijt aan, gaat NIET naar de actiedag Platteland, en gaat lekker thuis de verjaardag van je zoontje vieren. Dat kan natuurlijk ook. Lekker niet gewerkt pik!

Tags: jaimi van essen, d66, landbouw
@Mosterd | 05-03-26 | 15:05 | 210 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

politicus met bril

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.