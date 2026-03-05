Landbouwminister Jaimi van Essen (D66) gaat niet naar landelijke actiedag Platteland, 'viert verjaardag van zoontje'
Je ZOU als nieuwbakken Landbouwminister (€ 205.991 per jaar) kunnen denken: ook al lopen er een paar halfjes rond (Mark van den Oever bijvoorbeeld), ik ga zaterdag naar die landelijke actiedag 'Red het Platteland'. Ik ben nieuw, stemming peilen, paar bakken zwarte koffie naar binnen smijten, wat komt daar nou voor een volk, hoe denken die boeren eigenlijk, enzovoorts, en dan vier ik de verjaardag van mijn zoontje iets later op de dag of anders wel een keer op de zondag. Een beetje zoals u ook niet zomaar tegen de baas kunt zeggen dat u niet op het werk komt omdat kleine Bikkel toevallig jarig is. Óf je hebt er gewoon schijt aan, gaat NIET naar de actiedag Platteland, en gaat lekker thuis de verjaardag van je zoontje vieren. Dat kan natuurlijk ook. Lekker niet gewerkt pik!
