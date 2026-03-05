achtergrond

TRIBUNAAL SPREEKT GIDEON VAN MEIJEREN VRIJ VAN OPRUIING

De rechtsstaat, waarlijk, hij bestaat!

gideon van meijeren lachend gefotografeerd tijdens tijdens tribunaal

In het hoger beroep van de rechtszaak van de eeuw heeft het bedrog niet gewonnen van het recht: FvD-icoon Gideon van Meijeren, 's lands dapperste verzetsstrijder, is vrijgesproken van meervoudige opruiing. Het OM vervolgde hem wegens zijn oproep tot 'vreedzaam verzet' tijdens de boerenprotesten en in een interview met BELGEN, maar gelukkig bestaan er nog FvD-rechters die het onrecht te slim af zijn en Gideon redden van zijn eerdere veroordeling. En daarmee is Nederland nog steeds gewoon Nederland, leven we toch niet in een Joods Complot, mag Gideon van Meijeren uiteindelijk simpelweg Gideon van Meijeren zijn, hoeft een FvD'er zich niet nogmaals te verlagen tot schoffelen, en kunnen de tribunalen voorlopig weer even de koelkast in. Zin in vreedzaam verzet en een boek van Thierry nu.

Persbericht HIER 
Hele uitspraak HIER

Tags: gideon van meijeren, opruiing, fvd, vrijspraak
@Dorbeck | 05-03-26 | 14:10 | 102 reacties

Reaguursels

