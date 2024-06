Terwijl het NIEUWE KABINET het bordes kan ruiken (ToEvAl?) speelt er nog een belangrijke zaak die we niet laten ondersneeuwen wegens PROCES VAN DE EEUW. Hij moest al een keer 60 uur schoffelen en als het tribunaal hem nu veroordeelt voor meervoudige opruiing is Gideon van Meijeren officieel een draaideurcrimineel. De FvD-politicus staat terecht voor twee zaken van opruiing tijdens de boerenprotesten van '22. Oproepen tot 'vreedzaam verzet' piepte de complotmarmot ter verdediging maar het Openbaar Ministerie ziet dat anders en eist 200 (schrijve: tweehonderd) uur taakstraf. Schakelen we nu naar de meervoudige kamer in het paleis van Justitie te Den Haag: LIVESTREAM.

Update 13:15 - Van Meijeren verwijst wel degelijk naar gebruik van gelegitimeerd geweld, zegt de rechter die nog bezig is met zijn uitspraak

Update 13:19 - De rechter verwijst ook naar Van Meijerens pinned tweet

Update 13:21 - Schuldig, zegt de rechter. Van Meijeren heeft de 'aanmerkelijke kans op geweld aanvaard'. Maar is hij ook strafbaar, vraagt de magistraat zich af

Update 13:24 - Ja dus, zegt de rechter: 200 UUR TAAKSTRAF