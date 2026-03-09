Ojee ojee, hier een bericht van MIVD en AIVD. De Russische beer jaagt erop los en heeft het sinds kort gemunt op de accounts van Westerse 'hoogwaardigheidsbekleders, militairen en ambtenaren' bij berichtenservices Whatsapp (bekend van appjes sturen) en Signal (bekend van mensen die zeurden dat u Signal moest downloaden omdat het daar wél veilig was). Dit gebeurt door h4ck0rs die zich voordoen als een chatbot van de app en dan vragen naar pincodes. Ook breken ze in bij 'gekoppelde apparaten', oftewel mensen die de berichtenapps op meerdere apparaten hebben staan. Ook in Nederland is inmiddels ingebroken bij overheidsmedewerkers en (mogelijk) journalisten. Of eigenlijk niet echt ingebroken, inbreken bij WhatsApp en Signal is enorm moeilijk. Het is meer: DINGDONG HALLO de loodgieter hier, en dat er dan een Rus binnenkomt die overal camera's ophangt en nooit meer vertrekt. De vraag blijft: Waarom zijn we hier nou steeds maar weer zo slecht tegen bestand? Zijn die Russen nou zo slim of zijn wij (nou ja wij niet eens; onze overheidsmedewerkers) zo ontiegelijk dom? Schijt de Russische beer in het bos of alleen in onze bek?