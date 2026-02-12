Hier korporaal Jansen van commandopost Frontlinie Grebbeberg, aan Militair Spoorwegtoezicht Utrecht, over

Militair Spoorwegtoezicht Utrecht, loud and clear, zegt u het maar, over

Hevige gevechten met de Russen aan de Grebbelinie. Wij melden 320 gewonden aan het front, van wie 90 ernstig. Directe medevac gevraagd. Verzoek de in 2026 aangekochte gewondentreinen op te stellen op treinstation Rhenen, over

Frontlinie, door een seinstoring bij Veenendaal-De Klomp rijden er vandaag bussen in plaats van treinen, houd de NS Reisplanner in de gaten, over

Dan zal de evacuatie van de gewonden moeten wachten tot het weekend, over

Dat zal niet gaan korporaal, in het weekend zijn er werkzaamheden tussen Driebergen-Zuid en Utrecht, over

Potverdriedubbeltjes we hebben 320 gewonden! De Reisplanner doet het niet door een weeffout in de digitale infrastructuur! Hoe moeten wij deze personen dan richting de ziekenhuizen in het vrije Rotterdam vervoeren? over

Korporaal, we verwachten dat het aangepaste advies voor zaterdag in de loop van vrijdag in de Reisplanner verwerkt is, en voor de zondag een dag later, over

Kunnen wij de gewonden met paard en wagen naar Culemborg repatriëren en aldaar overplaatsen in een gewondentrein? Over

Dat is mogelijk! Een enkele reis Culemborg naar de ziekenhuizen in het vrije Rotterdam kost € 25,80 per persoon. Dan hebt u géén zitplaats, maar een staplek in een halletje en het stinkt er naar kinderpamper, patatje joppie en paardenstront. Houd er rekening mee: door een tekort aan machinisten rijden er in het weekend minder treinen. Houd ook rekening met extra overstaptijd op Utrecht-Centraal door een bovenleidingstoring, over