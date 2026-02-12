achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Nederland koopt GEWONDENTREINEN voor 'groot conflict met de Russen'

Laat ProRail het maar niet horen

Hier korporaal Jansen van commandopost Frontlinie Grebbeberg, aan Militair Spoorwegtoezicht Utrecht, over

Militair Spoorwegtoezicht Utrecht, loud and clear, zegt u het maar, over

Hevige gevechten met de Russen aan de Grebbelinie. Wij melden 320 gewonden aan het front, van wie 90 ernstig. Directe medevac gevraagd. Verzoek de in 2026 aangekochte gewondentreinen op te stellen op treinstation Rhenen, over

Frontlinie, door een seinstoring bij Veenendaal-De Klomp rijden er vandaag bussen in plaats van treinen, houd de NS Reisplanner in de gaten, over

Dan zal de evacuatie van de gewonden moeten wachten tot het weekend, over

Dat zal niet gaan korporaal, in het weekend zijn er werkzaamheden tussen Driebergen-Zuid en Utrecht, over

Potverdriedubbeltjes we hebben 320 gewonden! De Reisplanner doet het niet door een weeffout in de digitale infrastructuur! Hoe moeten wij deze personen dan richting de ziekenhuizen in het vrije Rotterdam vervoeren? over

Korporaal, we verwachten dat het aangepaste advies voor zaterdag in de loop van vrijdag in de Reisplanner verwerkt is, en voor de zondag een dag later, over

Kunnen wij de gewonden met paard en wagen naar Culemborg repatriëren en aldaar overplaatsen in een gewondentrein? Over

Dat is mogelijk! Een enkele reis Culemborg naar de ziekenhuizen in het vrije Rotterdam kost € 25,80 per persoon. Dan hebt u géén zitplaats, maar een staplek in een halletje en het stinkt er naar kinderpamper, patatje joppie en paardenstront. Houd er rekening mee: door een tekort aan machinisten rijden er in het weekend minder treinen. Houd ook rekening met extra overstaptijd op Utrecht-Centraal door een bovenleidingstoring, over

Naschrift

Opa: "En zo, kleine Pjotr, stierven er op die beruchte 19de februari van het jaar 2038 liefst 320 Nederlanders een gruwelijke dood, met een gratis kopje koffie van de Kiosk in de hand, wachtend op een vertraagde trein die nooit zou komen. En dáárom leren jullie nu allemaal Russisch op school."

Pjotr: "Спасибо за эту прекрасную историю, opa"

Tags: gewondentreinen, russen, ns, spoor, trein, defensie
@Mosterd | 12-02-26 | 10:00 | 83 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

All aboard? DE BOLLE JOS NS TREIN

De stoptrein naar Medellín vertrekt van spoor 1

@Mosterd | 09-02-26 | 09:29 | 70 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.