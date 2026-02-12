Nederland koopt GEWONDENTREINEN voor 'groot conflict met de Russen'
Laat ProRail het maar niet horen
Hier korporaal Jansen van commandopost Frontlinie Grebbeberg, aan Militair Spoorwegtoezicht Utrecht, over
Militair Spoorwegtoezicht Utrecht, loud and clear, zegt u het maar, over
Hevige gevechten met de Russen aan de Grebbelinie. Wij melden 320 gewonden aan het front, van wie 90 ernstig. Directe medevac gevraagd. Verzoek de in 2026 aangekochte gewondentreinen op te stellen op treinstation Rhenen, over
Frontlinie, door een seinstoring bij Veenendaal-De Klomp rijden er vandaag bussen in plaats van treinen, houd de NS Reisplanner in de gaten, over
Dan zal de evacuatie van de gewonden moeten wachten tot het weekend, over
Dat zal niet gaan korporaal, in het weekend zijn er werkzaamheden tussen Driebergen-Zuid en Utrecht, over
Potverdriedubbeltjes we hebben 320 gewonden! De Reisplanner doet het niet door een weeffout in de digitale infrastructuur! Hoe moeten wij deze personen dan richting de ziekenhuizen in het vrije Rotterdam vervoeren? over
Korporaal, we verwachten dat het aangepaste advies voor zaterdag in de loop van vrijdag in de Reisplanner verwerkt is, en voor de zondag een dag later, over
Kunnen wij de gewonden met paard en wagen naar Culemborg repatriëren en aldaar overplaatsen in een gewondentrein? Over
Dat is mogelijk! Een enkele reis Culemborg naar de ziekenhuizen in het vrije Rotterdam kost € 25,80 per persoon. Dan hebt u géén zitplaats, maar een staplek in een halletje en het stinkt er naar kinderpamper, patatje joppie en paardenstront. Houd er rekening mee: door een tekort aan machinisten rijden er in het weekend minder treinen. Houd ook rekening met extra overstaptijd op Utrecht-Centraal door een bovenleidingstoring, over
Naschrift
Opa: "En zo, kleine Pjotr, stierven er op die beruchte 19de februari van het jaar 2038 liefst 320 Nederlanders een gruwelijke dood, met een gratis kopje koffie van de Kiosk in de hand, wachtend op een vertraagde trein die nooit zou komen. En dáárom leren jullie nu allemaal Russisch op school."
Pjotr: "Спасибо за эту прекрасную историю, opa"
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
All aboard? DE BOLLE JOS NS TREIN
De stoptrein naar Medellín vertrekt van spoor 1
NS heeft winterweer helemaal niet nodig: in hele land geen treinen door IT-storing
Goedemorgen! Lekker met de trein?
Defensie met 20% gegroeid, vooral reservisten
De omgekeerde krimp!
Russen bedreigen Rotterdam met ORESHNIKS
Brekelmans ook weer blij
Nieuwe sprinters NS kunnen ook als intercity niet op tijd komen
De 'Flirt Flex' kost 400 miljoen en u mag raden wie opdraait voor het prijskaartje